8 nam chính gây bão 2021: Kim Seon Ho lùm xùm vẫn được yêu

5. Lee Do Hyun - "Youth Of May" (Tuổi Trẻ Của Tháng Năm)

Hwang Hee Tae trong Youth Of May có thể coi là vai diễn “để đời” của nam diễn viên trẻ Lee Do Hyun.

Một bộ phim với kinh phí sản xuất không lớn, không quy tụ dàn diễn viên hùng hậu nhưng lại khiến khán giả ấn tượng và nhớ mãi.

Tình yêu điên cuồng, khờ dại mà Lee Do Hyun mang đến trong Youth Of May sẽ còn được nhắc tới nhiều nữa.Sau vai diễn Hwang Hee Tae, Lee Do Hyun đã được ưu ái đặt cho biệt danh "Hoàng tử phim bi" của Hàn Quốc.

6. Lee Seung Gi - "Mouse" (Kẻ Săn Người)

Lee Seung Gi đã chứng tỏ anh là diễn viên đa tài, có thể cân được mọi thể loại cùng vai diễn Jung Bareum trong bộ phim Mouse.

Không còn hình ảnh hiền lành, tốt bụng với nụ cười tỏa nắng Lee Seung Gi khiến khán giả phải nổi da gà và ám ảnh khi vào vai một tên sát nhân điên cuồng, có vấn đề về tâm lý.