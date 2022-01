8 lợi ích của nước chanh nghệ

Axit citric giúp giảm stress oxy hóa do endotoxin gây ra và có thể ngăn chặn gan bị tổn thương bởi các gốc tự do. Trong khi đó, curcumin lại có tác dụng bảo vệ gan chống lại stress oxy hóa do thủy ngân gây ra. Vì vậy, sự kết hợp giữa chanh và nghệ trong nước chanh nghệ giúp bảo vệ và cải thiện các chức năng của gan.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Hoạt động chống oxy hóa của cả chanh và nghệ đều thúc đẩy hoạt động của tế bào lympho và đại thực bào. Lymphocytes là những tế bào bạch cầu giúp chống lại nhiễm trùng. Trong khi đại thực bào là những tế bào bạch cầu lớn giúp xác định vị trí mầm bệnh trong cơ thể, bao quanh và tiêu diệt mầm bệnh.

Chữa lành vết thương