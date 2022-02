8 kỳ thi tuyển sinh riêng diễn ra trong năm 2022

Các trường tổ chức kỳ thi riêng như Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội...

Kỳ thi riêng của Đại học Quốc gia Hà Nội

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến thu hút 70.000 đến 90.000 thí sinh, nhiều gấp 7 - 9 lần năm ngoái.

Đề thi gồm 150 câu: Toán (50 câu, 75 phút), Văn học - Ngôn ngữ (50 câu, 60 phút), Khoa học tự nhiên - Xã hội (50 câu, 60 phút). Thí sinh làm bài thi trên máy tính, câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm khách quan (lựa chọn một trong bốn đáp án) và điền đáp án. Tổng thời gian làm bài là 195 phút, thang điểm 150. Ngoài ra, đề thi có thể gồm 1 - 3 câu hỏi thử nghiệm không tính điểm, thí sinh sẽ có thêm khoảng 4 phút để làm.

Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức 16 đợt thi từ cuối tháng 2 đến tháng 8 tại 6 tỉnh, thành. Để đăng ký dự thi, thí sinh đăng nhập tài khoản tại địa chỉ http://khaothi.vnu.edu.vn/ và chọn ca thi tương ứng. Các em cũng cần lưu ý thời gian mở ca thi và địa điểm dự thi.

Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 26 đến 28/2, đợt thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) diễn ra tại Hà Nội và Thái Nguyên với khoảng 3.000 thí sinh tham dự. 15 đợt thi khác tiếp tục diễn ra từ tháng 3 đến 8.

Tính đến nay, hơn 50 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả của kỳ thi này để tuyển sinh.

Kỳ thi riêng ngành công an

Năm nay 8 trường công an tuyển sinh đại học chính quy, gồm: Học viện Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân, Chính trị Công an nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Phòng cháy chữa cháy, Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và Học viện Quốc tế.

Tổng chỉ tiêu dự kiến của 8 trường vào khoảng 2.100. Các trường sẽ xét tuyển theo ba phương thức: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả bài thi đánh giá năng lực do Bộ Công an tổ chức.