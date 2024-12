8 đèn cảnh báo khẩn cấp trên ô tô tài xế cần chú ý

Các loại đèn cảnh báo phát sáng là dấu hiệu cho biết xe đang gặp vấn đề ở một bộ phận nào đó, vì thế tài xế cần chú ý theo dõi. Các mẫu ô tô đời mới hiện nay được trang bị nhiều loại đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ. Các loại đèn cảnh báo trên ô tô thường bật sáng kèm phát ra âm thanh để nhắc nhở người dùng. Dưới đây là một số loại đèn cảnh báo khẩn cấp trên ô tô tài xế cần lưu ý: Đèn cảnh báo ắc quy bật sáng Nhiều tài xế có kinh nghiệm lái xe vẫn thường bỏ qua đèn cảnh báo ắc quy bật sáng. Đèn này có biểu tượng bình ắc quy với hai ký hiệu cực âm (-) và cực dương (+). Đèn cảnh báo ắc quy bật sáng chứng tỏ bình ắc quy bắt đầu xuống cấp hoặc cáp nối ắc quy bị hỏng, bị ăn mòn... Đèn cảnh báo áp suất dầu (Ảnh: Ô tô THC) Đèn cảnh báo áp suất dầu trên bảng đồng hồ có biểu tượng bình dầu kèm giọt nước. Đèn này bật sáng đồng nghĩa với việc động cơ thiếu dầu bôi trơn hoặc dầu không còn phù hợp. Nếu đèn báo áp suất dầu phát sáng, người dùng nên thay dầu động cơ. Đèn báo phanh Đèn báo phanh có biểu tượng hình tròn kèm dấu chấm than (!). Đèn sẽ phát sáng màu đỏ nếu hệ thống phanh có vấn đề. Nếu tài xế quên hạ phanh tay, đèn báo phanh cũng phát sáng. Nếu đèn này phát sáng liên tục chứng tỏ hệ thống phanh có vấn đề, có thể do dầu phanh cạn hoặc áp suất dầu phanh giảm. Đèn cảnh báo động cơ sáng liên tục Đèn cảnh báo động cơ ô tô thường có biểu tượng hình động cơ. Khi hệ thống liên quan đến động cơ có vấn đề, đèn cảnh báo động cơ sáng màu vàng. Đèn cảnh báo động cơ phát sáng có thể do hỏng bộ chia điện, hỏng bugi, hỏng thiết bị cảm biến đo gió... Đèn cảnh báo túi khí Đèn cảnh báo túi khí phát sáng đồng nghĩa với việc hệ thống túi khí trên ô tô bị hỏng hoặc xe đang bị chết máy. Đèn báo túi khí sáng cũng có thể do cảm biến gặp vấn đề, lỗi lò xo đồng hồ túi khí, lỗi dây an toàn. Đèn cảnh báo áp suất lốp (Ảnh: Lốp xe Bridgestone) Nếu một trong 4 lốp xe bị giảm áp suất, xì hơi do dính đinh...đèn cảnh báo áp suất lốp sẽ bật sáng. Khi đó, tài xế nên dừng lại và kiểm tra. Đèn cảnh báo nhiên liệu Đèn cảnh báo nhiên liệu phát sáng khi nhiên liệu sắp hết. Lúc này, người dùng cần dừng xe và đổ thêm xăng/dầu. Đèn báo phanh ABS Nếu hệ thống chống bó cứng phanh ABS gặp sự cố, đèn báo phanh ABS sẽ bật sáng và thường có màu vàng. Khi đó, tài xế nên mang xe đến trung tâm dịch vụ bảo dưỡng để kiểm tra. Minh Phương(tổng hợp)