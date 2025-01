8 công trình cầu đường tại TPHCM thông xe trước Tết Ất Tỵ 2025

TPHCM sẽ đưa vào khai thác 8 công trình cầu đường trước Tết Ất Tỵ 2025 giúp hoàn thiện hạ tầng giao thông, kéo giảm ùn tắc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực. Ngày 9/1, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban giao thông) cho biết, vừa báo cáo UBND TPHCM về tiến độ hoàn thành, thông xe 8 công trình từ nay đến Tết Nguyên đán 2025. Theo tiến độ, Ban giao thông sẽ tổ chức lễ khánh thành và thông xe 2 công trình gồm: công trình nâng cấp, cải tạo kênh Hàng Bàng (quận 5) diễn ra lúc 8h ngày 17/1. Tiếp đó, ngày 20/1, chủ đầu tư tổ chức thông xe dự án xây mới cầu Tân Kỳ - Tân Quý (quận Bình Tân) vào lúc 8h. Dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý sẽ được thông xe vào ngày 20/1. Ảnh: Đào Phương. Cùng thời gian, 5 công trình sẽ đồng loạt thông xe nhưng không tổ chức làm lễ gồm: công trình nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) từ cổng doanh trại quân đội (giáp sân bay) đến đường Cộng Hòa, dài gần 800m, mặt đường rộng 8 - 10m được mở rộng lên 22m. Các nhà thầu đang tăng tốc đưa công trình mở rộng đường Hoàng Hoa Thám về đích trước Tết Ất Tỵ 2025. Công trình xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa: thông xe đoạn từ hầm chui Phan Thúc Duyện (đầu tuyến) đến Hoàng Hoa Thám, đồng thời hoàn thành 3 vị trí đấu nối từ tuyến đường vào Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (trên cao và dưới đất). Đoạn còn lại (từ Hoàng Hoa Thám đến cuối tuyến) dự kiến được bàn giao mặt bằng trước 20/2 và hoàn thành, thông xe toàn tuyến trước 30/4, sẵn sàng phục vụ Nhà ga T3 đi vào hoạt động vào ngày 30/4. Cầu vượt kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất trên tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà đã hoàn thành đấu nối. Ảnh: Tuấn Kiệt. Công trình nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của: thông xe đoạn từ Nguyễn Hoàng đến nút giao Trần Não. Tuy nhiên, một số khu vực gần nút giao sẽ tiếp tục được thi công do chậm bàn giao mặt bằng. Công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Quảng Hàm: Thông xe giai đoạn 1 trên toàn tuyến và sẽ thông xe giai đoạn 2 (lưu thông toàn bộ mặt cắt ngang) sau khi Tổng Công ty Điện lực TPHCM hoàn tất việc ngầm hóa, di dời các trụ điện vào ngày 30/4. Công trình xây mới cầu Tăng Long: Thông xe một đơn nguyên. Riêng công trình xây mới cầu Bà Hom thông xe toàn bộ phần cầu chính vào ngày 26/1. Tại dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức), hạng mục cầu Bà Dạt và cầu Giồng Ông Tố 2 đều đã hoàn thành nhưng chưa đưa vào khai thác, dự kiến thông xe cùng toàn bộ nút giao An Phú vào cuối năm 2025. Bên cạnh đó, công trình xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) sẽ hoàn tất khối lượng công việc trên nóc 2 hầm HC1, HC2, đưa toàn bộ 2 đường hầm, khu vực giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ vào khai thác, phục vụ người dân vào ngày 20/1. Công trình xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) sẽ hoàn thiện trước Tết Ất Tỵ 2025. Theo Ban giao thông, trong năm 2024, đơn vị đã đưa 10 công trình về đích, thông xe phục vụ người dân. Bao gồm đường Tên Lửa, cầu Nam Lý, 2 hầm chui HC1 và HC2 của dự án xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ, cầu Ông Bồn, cầu Rạch Đĩa, cầu Phước Long, đường song hành Quốc lộ 50 (giai đoạn 1), đường Tân Kỳ - Tân Quý (quận Bình Tân), Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng (giai đoạn 2).