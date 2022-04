8 cách thoát khỏi say xe tức thì không cần thuốc: Đi xa vẫn khỏe re

Cách chống say xe bằng nước gừng

Ăn bánh mì cũng giúp chống say xe hiệu quả. Khi ăn bánh mì, tuyến tụy sẽ tiết ra trypsin. Men này trao đổi chất với axit amin trong bánh mì giúp trấn an tinh thần.

Bánh mì là một biện pháp chống say xe hiệu quả. Trước khi đi xa, bạn hãy chuẩn bị một chiếc bánh mì mới. Khi có triệu chứng bị say, hãy lấy mẫu bánh mì ra để ngửi.

Cách chống say xe bằng bánh mì

Những người hay bị say xe thường cảm thấy khó chịu với mùi điều hòa, mùi xăng dầu ở trên ô tô. Vì vậy, việc sử dụng các loại trái cây có tinh dầu sẽ giúp giảm bớt khó chịu, mang lại cảm giác thư giãn tinh thần và giảm say xe.

Gừng có tác dụng trị buồn nôn nên có thể giúp giảm cảm giác khó chịu khi say xe. Bạn có thể uống một chút nước gừng trước khi khởi hành khoảng 30 phút.

Ngoài ra, có thể ngậm kẹo gừng để giảm buồn nôn. Tuy nhiên cách này sẽ không hiệu quả bằng việc sử dụng nước gừng.

Cách chống say xe bằng lá trầu

Bạn có thể lấy 1-2 lá trầu và cầm theo khi đi xe. Thi thoảng đem lá trầu ra ngửi để át đi mùi xăng xe khiến bạn cảm thấy khó chịu, mệt mỏi.

Trước khi lên xe khoảng 15 phút, bạn dùng 3-4 lá trầu không, vò nát rồi đặt vào vùng rốn, dùng khăn vải xô hoặc miếng gạc đặt lên và lấy băng dính dán cố định. Lá trầu có tác dụng làm ấm vùng rốn, giúp giảm khó chịu, ngăn ngừa tình trạng nôn nao khi đi xe.

Cách chống say xe: Chọn ngồi chỗ phía trước

Nếu bạn bị say xe, hãy ngồi ở các ghế phía trước, giữ đầu trong trạng thái ổn định để giảm khó chịu. Người hay bị say xe thường chọn ngồi cạnh ghế lái vì đó là nơi ít rung lắc hơn so với các vị trí ở giữa hay cuối xe.

Nếu đi tàu tuyền, hãy ngồi trên boong tàu, phía sau thân tàu, tránh xa chỗ có mùi xăng dầu. Trong quá trình tàu di chuyển, hãy nhìn xa thật xa hoặc nhìn về phía trước, không nên nhìn xuống mặt nước hay nhìn vào mũi tàu.