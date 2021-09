8 bộ phim cổ trang chưa kịp lên sóng đã 'hót hòn họt': 'Ngọc Cốt Dao', 'Ngự Giao Ký', 'Thả Thí Thiên Hạ'... đụng độ gay cấn

5. Trầm Vụn Hương Phai (Trầm Hương Như Tiết)

Trầm Vụn Hương Phai được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch. Bộ phim là câu chuyện kể về Nhan Đàm (do Dương Tử thủ vai) - một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương mẫu Nhan Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người.

Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên (do Thành Nghị thủ vai) thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy. Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dùng cho Ứng Uyên, nửa còn lại cũng chỉ còn chút tro tàn, sau đó Nhan Đàm tử bỏ tiên thể đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của Nham Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm. Kiếp sau, họ rơi vào chuyện tình đầy bi đát, ngược luyến, biến cố tình kiếp một lần nữa tái diễn.

6. Mộng Hoa Lục

Mộng Hoa Lục là câu chuyện kể về Triệu Phán Nhi (do Lưu Diệc Phi thủ vai) - chủ một quán trà ở Hàng Châu, lúc nhận được tin vui vị hôn phu của nàng là Âu Dương Húc (do Từ Hải Kiều thủ vai) đỗ kỳ thi Đình đứng thứ hạng 3, thì lại bị hắn ta thoái hôn. Không muốn chấp nhận số phận của mình, nàng lên kinh thành đòi lại công đạo, trên đường đến kinh thành, nàng đã giúp đỡ một hảo tỷ muội là Tống Dẫn Chương (do Lâm Duẫn thủ vai) bị người ta lừa cưới mà rơi vào hoàn cảnh khốn khổ và bị ngược đãi, đồng thời nàng cũng cứu giúp được Tôn Tam Nương (do Liễu Nham thủ vai), một người vì cuộc sống hôn nhân bất hạnh mà nhảy sông tự vẫn.

Khi Âu Dương Húc biết được tin Triệu Phán Nhi đã đến kinh thành, tìm được nơi ở của hắn ta, vậy nên hắn ta tìm đủ cách để đuổi nàng ra khỏi Biện Kinh. Triệu Phán Nhi, Tống Dẫn Chương và Tôn Tam Nương đã quyết định ở lại Biện Kinh, dựa vào năng lực của mình để kiếm sống. Trải qua bao khó khăn, gặp đủ mọi trắc trở, cuối cùng thì từ một quán trà ba chị em đã mở được một tửu lâu lớn nhất tại Biện Kinh. Triệu Phán Nhi sau khi trải qua muôn vàn trắc trở đã dần nhìn thoáng hơn về mọi việc trong cuộc sống, cũng thôi không ôm hận mãi với Âu Dương Húc, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa mới cho thấy được quyền bình đẳng cho những người phụ nữ có địa vị thấp kém trong thời xa xưa.