8/3, ngẫm về nữ quyền từ phát ngôn tranh cãi của MC Trác Thúy Miêu

Cũng từ đó, tại Việt Nam và một số quốc gia khác trên thế giới đã nảy sinh ra một chiều hướng tạm gọi là anti nữ quyền hay phản nữ quyền, cụ thể là khuyến khích phái đẹp hành xử theo quan điểm truyền thống kiểu “lạt mềm buộc chặt”, khuyến khích phụ nữ nên quay về với truyền thống chiều chồng, chăm chỉ nấu ăn, làm đẹp bằng mọi hình thức, vận dụng mọi phương thức để giữ chân chồng… Quan điểm về nữ quyền của MC Trác Thúy Miêu khi nhìn nhận ở góc độ này thật sự là quan điểm sai lệch.

Cũng bởi theo quan điểm nữ quyền hiện đại phụ nữ có quyền tự quyết định làm những việc mình hứng thú và có khả năng thực hiện. Một xã hội tôn trọng nữ quyền là nơi tôn trọng sự chọn lựa của phụ nữ, để họ sống cuộc đời như mong muốn, thực hiện việc mình muốn làm chứ không phải làm theo những điều mà người ta muốn phụ nữ làm, hay áp đặt họ phải làm.

Do đó, chúng ta thấy rằng có những phụ nữ lựa chọn ở nhà nội trợ, sống vì chồng con, cũng có phụ nữ lựa chọn dấn thân ra ngoài xã hội. Có phụ nữ sẽ thích một cuộc sống bình lặng với gia đình, có phụ nữ lại muốn một cuộc đời tự do, sôi động, đầy thử thách. Một xã hội tôn trọng nữ quyền thì cũng sẽ tôn trọng quan điểm phụ nữ cần phải tự tin, độc lập và tự do, cũng tôn trọng những cách thức mà phụ nữ lựa chọn cho cuộc đời họ, đồng thời tạo điều kiện cho phụ nữ thể hiện điều đó.