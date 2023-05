76 trẻ mầm non ngộ độc do vi khuẩn có trong sữa chua lên men

Các chỉ tiêu phân tích do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia hỗ trợ định hướng xác định phân tích và kết quả: Mẫu sữa chua lên men (do các cô nuôi của nhà trường tự chế biến và cho các cháu uống trực tiếp) là nguyên nhân gây ra ngộ độc do vi khuẩn S.aureus có trong sữa chua lên men.

Sở Y tế Nghệ An đề nghị: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế tham mưu UBND huyện Đô Lương xử lý vi phạm hành chính đối với bếp ăn tập thể Trường mầm non Thuận Sơn theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường đảm bảo công tác an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú trên địa bàn.