74 bị cáo hầu tòa trong vụ buôn lậu xăng ‘khủng’ ở Đồng Nai

Do số lượng người tham gia tố tụng lớn, TAND tỉnh Đồng Nai phải tổ chức phiên xét xử tại Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai trên đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa.

Các bị cáo được dẫn giải tới phiên tòa - Ảnh: Đình Tuyến

Từ 7h sáng, các bị cáo đã được lực lượng công an dẫn giải đến khu vực xử án, một số bị can khác được cho tại ngoại trước đó cũng đến phiên tòa theo quyết định triệu tập.

Khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Công an tỉnh Đồng Nai đã được huy động để làm nhiệm vụ tại phiên tòa này. An ninh được thắt chặt trong suốt quá trình xử án, những người tham gia phiên tòa không được sử dụng điện thoại di động. Lực lượng chức năng cũng bố trí thiết bị kiểm tra an ninh, soi chiếu đối với tất cả những người vào phòng xử án, phía ngoài CSCĐ được trang bị vũ trang làm nhiệm vụ kiểm soát người ra vào.

HĐXX cũng bố trí một hội trường cách phòng xử án khoảng 200 mét với màn hình để truyền hình ảnh trực tuyến để cơ quan báo chí tác nghiệp.