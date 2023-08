7 vị trí cực bẩn cần phải làm sạch sâu trong ô tô

6. Dây đai an toàn

Theo thời gian, dây đai an toàn trên ô tô của bạn có thể tích tụ vi trùng, bụi bẩn và các mảnh vụn dính. Cameron khuyên bạn nên sử dụng khăn ẩm hoặc khăn lau để lau dây đai, đặc biệt chú ý đến những khu vực mà dây an toàn rút lại (và khóa thực tế).

7. Bảng điều khiển

Sử dụng một miếng vải sợi nhỏ hoặc khăn lau bụi để lau bảng điều khiển, loại bỏ bụi và dấu vân tay. Đối với các loại vết bẩn cứng đầu hơn, hãy sử dụng chất tẩy rửa nhẹ có công thức đặc biệt dành cho bề mặt ô tô.

Làm thế nào để giữ xe ô tô của bạn luôn sạch sẽ?

Sau khi bạn đã làm sạch sâu các vị trí dễ tích tụ bụi bẩn trên xe, bạn nên nỗ lực hơn nữa để giữ cho ô tô luôn sạch sẽ.

Robert Walden, chủ sở hữu của VehicleFreak.com khuyên bạn nên đầu tư vào các loại bọc ghế bền, dễ lau chùi. Anh ấy nói: “Chúng có thể cứu các bộ phận được bọc lại trên xe của bạn khỏi vô số vết bẩn và ưu điểm lớn nhất của nó là bạn có thể dễ dàng tháo ra và giặt sạch."

Walden nói thêm: “Điều đó không chỉ giúp giữ mọi thứ luôn được ngăn nắp mà còn tạo ra một nơi cố định cho mọi thứ, do đó làm giảm khả năng các vật phẩm bị vương vãi khắp nơi. Điều này cũng có thể hữu ích nếu để một số sản phẩm tẩy rửa quan trọng trong cốp xe hoặc ngăn đựng găng tay của bạn, chẳng hạn như máy hút bụi ô tô di động và khăn lau để làm sạch ghế da và bảng điều khiển..."

Theo phunuvietnam.vn