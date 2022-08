7 tháng năm 2022: tổng mức bán lẻ hàng hóa dần bắt kịp tốc độ tăng trước khi xảy ra đại dịch

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 đạt 485.984 tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 19,5% do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều địa phương).

Trong đó, nhóm có mức tăng cao nhất so với cùng kỳ năm trước là du lịch lữ hành (tăng 3451% so với tháng 7/2021), dịch vụ lưu trú ăn uống (tăng 135%), dịch vụ khác (tăng 108%) do đang vào cao điểm du lịch, nhu cầu tăng mạnh khi dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, học sinh nghỉ hè. Trong đó, riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 29,4%.