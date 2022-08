7 thần tượng bị scandal bủa vây ngay trước ngày tái xuất quan trọng

DAWN sau đó đã rời nhóm và cùng người yêu ký hợp đồng với công ty mới của PSY. PENTAGON cũng bắt đầu thu hút sự chú ý trở lại sau khi tham gia chương trình Road to Kingdom của đài Mnet.

6. Lee Hi - No One

B.I không vướng phải scandal vào thời điểm iKON comeback, nhưng lại khiến Lee Hi bị ảnh hưởng khi trở lại với No One. Đây là bài hát do B.I tham gia sản xuất và góp giọng.

Nam thần tượng bị nghi ngờ mua LSD (chất gây ảo giác) và cần sa vào năm 2016. Dù khẳng định chưa bao giờ sử dụng ma túy nhưng B.I cuối cùng vẫn phải rời iKON. Bất chấp scandal, Lee Hi vẫn quảng bá No One phiên bản ngắn hơn, đã được cắt phần rap của B.I.

Đến cuối năm 2021, B.I bị kết án 4 năm tù treo, phạt 1,5 triệu won (~ 30 triệu đồng) cùng nhiều giờ lao động công ích vì tội sử dụng chất ma túy.

7. (G)I-DLE - Last Dance

Last Dance là bài hát do (G)I-DLE phát hành dưới dạng hợp tác với nền tảng Universe. Bài hát được đăng tải ngay sau khi thành viên Soojin vướng cáo buộc bạo lực học đường. (G)I-DLE đã phải thu âm lại bài hát, chia lại những phần do Soojin đảm nhiệm.

Soojin hiện đã bị công ty quản lý yêu cầu rời nhóm.

Như Quỳnh

Theo VietNamNet