7 tác dụng phụ cực kỳ nguy hại nếu ăn thịt đỏ mỗi ngày

Những tác dụng phụ cực kỳ nguy hại nếu ăn thịt đỏ mỗi ngày mà bạn nên cảnh giác

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết những tác dụng phụ cực kỳ nguy hại nếu ăn thịt đỏ mỗi ngày mà bạn nên cảnh giác:

Có thể gây hại cho trái tim

Tiến sĩ Lisa Young, tác giả của cuốn sách dinh dưỡng nổi tiếng Last Full, Last Slim và The Portion Teller Plan cho biết: "Chế độ ăn nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch (CVD)".

Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng ăn hơn một phần thịt đỏ mỗi ngày, bao gồm thịt bò, thịt lợn, bò rừng và thịt nai, có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch cao hơn 22%.

Bị tiêu thụ một lượng lớn chất béo bão hòa