7 sai lầm khi trữ sữa rất nhiều mẹ mắc phải gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của con

7. Để túi trữ sữa cạnh các thực phẩm sống

Nhiều gia đình để chung sữa trữ đông của con trong tủ lạnh cùng với các thực phẩm khác. Bác sĩ cho biết vi khuẩn từ các loại thực phẩm sống như thịt, cá,... có thể lây sang túi sữa của bé; máu từ thịt, cá,... chưa qua chế biến có thể chảy xuống và thấm vào bên trong túi sữa. Điều này vô cùng nguy hiểm, là nguyên nhân chính khiến bé bị tiêu chảy.

Biểu hiện sữa trữ đông đã hỏng, không nên tiếp tục sử dụng

1. Sữa mẹ để ở bên ngoài quá thời gian quy định

Sữa mẹ có đặc tính làm chậm sự phát triển của các vi khuẩn xấu gây bệnh. Tuy nhiên, đặc tính này thường suy giảm theo thời gian bảo quản ở môi trường bên ngoài. Do đó nếu mẹ để bên ngoài nhiệt độ phòng (>26 độ C) quá 1 giờ, hoặc (dưới 26 độ C) quá 5 giờ; trong ngăn mát tủ lạnh trên 4 ngày thì cũng không nên cho trẻ sử dụng sữa này nữa, cho dù không ngửi thấy mùi hôi tanh hay sữa có dấu hiệu lạ. Vì thế khi dư nhiều sữa mà bé không dùng hết, mẹ nên trữ trong ngăn đông càng sớm càng tốt.

2. Sữa có vị chua lạ sau khi rã đông