7 sai lầm khi dùng điện, tưởng tiết kiệm nhưng lại tốn tiền điện nhiều hơn: Nhiều gia đình vẫn mắc phải

Công dụng chính của quạt trần không phải làm hạ nhiệt độ, giúp không khí trong phòng mát hơn. Nó chỉ giúp không khí lưu thông tốt hơn, khiến chúng ta có cảm giác mát mẻ, thông thoáng. Ví thế, dù bạn bật quạt trần cả ngày, nhiệt độ trong phòng vẫn không thay đổi.

Vì thế, cách bật quạt trần cả ngày cho phòng mát để hạn chế dùng điều hòa, thật ra không có tác dụng. Để tiết kiệm điện, bạn nên tắt quạt trần khi ra khỏi phòng, chỉ sử dụng quạt khi ở trong phòng để tránh lãng phí tiền điện.

3. Chỉnh nhiệt độ điều hòa quá cao hoặc quá thấp

Mùa hè, nhu cầu sử dụng điều hòa làm mát tăng cao. Nhiều người cho rằng điều chỉnh nhiejt độ thấp khoảng dưới 16 độ C sẽ nhanh chóng làm mát không khí trong phòng, thoải mái hơn Tuy nhiên, nếu điều hòa liên tục hoạt động với công suất tối đa như vậy, điện năng tiêu thụ sẽ tăng lên gấp bội. Các chuyên gia khuyên bạn, nên cài đặt mức nhiệt điều hòa chênh lệch không quá 10 độ so với ngoài trời, hoặc dao động từ 25 - 27 độ C để hiệu quả làm mát tốt nhất, đỡ lãng phí điện năng và bảo vệ sức khỏe.

4. Luôn duy trì một mức nhiệt cố định trong phòng