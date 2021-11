7 quy tắc an toàn cho trẻ sau giờ học

30 phút trước Xã hội

Từ đêm 1/12, nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Khu vực này trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.