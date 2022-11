7 ô tô đâm liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Hiện trưởng vụ tai nạn ngổn ngang

Tại hiện trường, xe tải mang BKS 36C- 194.XX do V.Đ.V. (SN 1986, trú tại Thanh Hóa) điều khiển đâm vào dải phân cách bên phải trên tuyến cao tốc, sau đó là tai nạn liên hoàn. Còn xe con hiệu KIA mang biển số Thái Bình do anh L.V.T. (SN 1990, trú tại Kiến Xương, Thái Bình) điều khiển, bị biến dạng phần đuôi. Xe đầu kéo mang BKS 77C- 078.XX do tài xế P.Đ.T. (SN 1970, trú tại Quy Nhơn) điều khiển, tông lõm thân một ô tô hiệu Peugeot.