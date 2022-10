7 người Việt trong danh sách tỷ phú thế giới 2022

Bảy tỷ phú Việt Nam bao gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Tổng Giám đốc VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương. Đây là lần đầu tiên ông Bùi Thành Nhơn góp mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes. Trong khi đó, ông Phạm Nhật Vượng lần thứ 10 xuất hiện trong danh sách, đứng thứ 411 thế giới.

Bảng xếp hạng hằng năm lần thứ 36 của Forbes về những người giàu nhất hành tinh có tổng cộng 2.668 người, ít hơn 87 người so với năm 2021. Tổng giá trị tài sản của họ là 12.700 tỷ USD, ít hơn 400 tỷ USD so với năm trước. Sự sụt giảm mạnh nhất xảy ra ở Nga (nơi có ít hơn 34 tỷ phú so với năm ngoái, do chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine) và Trung Quốc (nơi có ít hơn 87 tỷ phú, do chính phủ siết quản lý các công ty công nghệ).