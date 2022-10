7 người nguy kịch vì uống nước có chất độc: Đã xác định nguyên nhân

Ngày 25-10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã có kết quả kiểm nghiệm xác định nguyên nhân ngộ độc khiến 7 người nhập viện cấp cứu xảy ra ngày 14-10 tại địa bàn huyện Đô Lương.

Theo Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, đơn vị đã nhận được 2 mẫu thân cây không rõ loại, trong đó có 1 mẫu còn tươi chưa qua xử lý và 1 mẫu thân cây đã được nấu lấy nước, do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An thu thập qua quá trình điều tra. Kết quả kiểm nghiệm phát hiện Gelsamin và Koumine trong 2 mẫu thân cây này, đây là các chất thuộc nhóm Alkaloid thường có trong cây lá ngón.