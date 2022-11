7 người mẫu, diễn viên Hong Kong bị bắt

Qua điều tra của HK01, người mẫu kiêm diễn viên Bối Y Lâm là một trong những phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ. Cô từng tham gia diễn xuất trong Natural Born Lovers, Delete My Love, To Love or Not to Love, All the Crows in the World.

(Theo Zing)