7 người chết vì mưa lũ ở Nghệ An

Hàng nghìn m3 đất đá sạt lở do ảnh hưởng hoàn lưu của siêu bão Noru (Ảnh: N.D).

Chiều 30/9, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện ngay một số nhiệm vụ nhằm ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn.

Từ 28-30/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa lớn, phổ biến từ 200-470mm, ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về người, tài sản.

Tính đến chiều 30/9, số người chết do mưa lũ tại các địa phương của tỉnh Nghệ An là 7 người.

Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có gần 10.000 ngôi nhà bị ngập. Ngoài ra, còn có 88 hộ phải di dời, 9 nhà thiệt hại trên 70%; 24 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 26 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại hơn 1.130 ha lúa, gần 5.900ha hoa màu; 209 con gia súc và 34.423 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 5.100ha diện tích ao hồ nhỏ bị ngập, 1.555 tấn muối bị thiệt hại.