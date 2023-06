7 môn thể thao giúp con gái Bình Minh sở hữu chiều cao 1m74 ở tuổi 13

Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ và 2 con

Sau 15 năm hôn nhân, diễn viên - MC Bình Minh và bà xã Anh Thơ có 2 con gái là An Nhiên, sinh năm 2009 và An Như, sinh năm 2012. Cả hai đều được khen xinh xắn, đáng yêu và sở hữu chiều cao nổi trội. Hiện tại, An Nhiên 13 tuổi đã cao 1m74 và An Như 11 tuổi cao 1m57.

Bật mí về bí quyết giúp con tăng trưởng chiều cao, Bình Minh cho biết: "Tập luyện thể thao là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của các bé. Cả hai đều chơi rất nhiều môn như bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông. An Như còn chơi thêm các môn khác như điền kinh, bóng chày, nhảy xa. Hai bé đều rất mê vận động thể thao nên có thể yếu tố này cũng có tác động nhiều đến chiều cao của hai bé".

Chơi thể thao là một trong những cách tăng chiều cao cho trẻ nhanh chóng và hiệu quả nhất, đặc biệt là đối với những bé đang trong lứa tuổi tiền dậy thì - dậy thì (từ 8 - 13 tuổi ở bé gái, 9 - 14 tuổi ở bé trai). Cùng tìm hiểu 7 bộ môn thể thao mà 2 con gái nhà Bình Minh lựa chọn theo học.

1. Bơi lội

- Vì sao học bơi tăng chiều cao?

Khi bơi, chúng ta thường phải dang rộng cả tay và chân để tiến lên kết hợp sức cản của nước khiến sự dãn cơ được thúc đẩy. Chính vì thế mà trẻ được tập bơi sớm sẽ có cơ hội phát triển chiều cao tốt hơn bạn bè cùng trang lứa.

Kéo giãn tăng kích thước xương chỉ là một trong số những nguyên nhân khiến bơi lội giúp tăng chiều cao. Thực tế, khi chúng ta đi bơi, hoạt động giúp cơ thể phát tín hiệu đến tuyến yên. Cũng từ đây, hormone sinh trưởng được phóng thích kích thích sự hình thành mô sụn giúp xương phát triển. Với tác dụng kép như vậy, chúng ta có thể tăng được chiều cao nhanh hơn.

- Trẻ bao nhiêu tuổi nên học bơi?