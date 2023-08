7 món ăn ngon mà không lo bị tăng cân

Cà chua là một loại thực phẩm ít calo và bổ dưỡng, rất hữu ích cho việc giảm cân. Cà chua giàu vitamin C, vitamin A, cellulose và nước, giúp cải thiện quá trình tiêu hóa và trao đổi chất đồng thời giúp cơ thể đào thải mỡ thừa và độc tố. Bạn có thể cắt nhỏ hoặc ép cà chua và thêm chúng vào các bữa ăn giảm cân.

Dưa leo (dưa chuột) là nguyên liệu giảm cân phổ biến trong mùa hè bởi nó rất ít calo. Dưa leo hầu như không có chất béo, lại chứa nhiều nước, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Dưa leo cũng rất giàu vitamin C và kali, giúp cho làn da khỏe mạnh và ngậm nước.

Món ăn giảm cân - cải thảo

Để giảm cân vào mùa hè, cải thảo là sự lựa chọn hợp lý. Cải thảo rất giàu chất xơ, vitamin C, vitamin K và canxi. Chất xơ trong cải thảo giúp thúc đẩy tiêu hóa và nhu động ruột. Bên cạnh đó, vitamin C trong cải thảo hỗ trợ hệ thống miễn dịch và trao đổi chất, vitamin K và canxi hỗ trợ sức khỏe của xương. Ngoài ra, cải thảo là một loại thực phẩm ít calo, ít chất béo và độ ẩm cao. Ăn cải thảo có thể làm tăng cảm giác no và giảm lượng thức ăn nhiều calo. Vì thế, bạn có thể cắt nhỏ hoặc cắt khúc cải thảo ra xào hoặc làm salad.

Món ăn giảm cân - quả kiwi

Kiwi là loại trái cây có vị chua ngọt rất giàu vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa, thúc đẩy tiêu hóa và đại tiện.

Ngoài ra, trong trái kiwi còn rất giàu enzym và axit có tác dụng phân giải chất béo, kích thích tiết dịch vị, có lợi cho quá trình tiêu hóa và hấp thu. Bạn có thể cắt lát quả kiwi và ăn trực tiếp hoặc trộn với các loại trái cây khác trong món salad.

Theo Sức khoẻ đời sống