7 lỗi skincare cơ bản

6- Bỏ qua tẩy trang

Chiếu tối trở về nhà với khuôn mặt còn nguyên phấn nền, bụi bẩn bạn chỉ rửa mặt với gel. Đây là thói quen giết da tai hại nhất của người trang điểm. Bạn cần sắm sản phẩm tẩy trang cùng một lúc với phấn, nền, kem… Thậm chí khi không trang điểm, nước tẩy trang cũng giúp da làm sạch lớp bụi sau một ngày. Thói quen không tẩy trang dễ gây ra hiện tượng bít tắc lỗ chân lông, nổi mụn và giảm độ đàn hồi.

Tẩy trang đều đặn, bước skincare không thể thiếu.

7- Dùng kem dưỡng quá hạn

Kem dưỡng thường có thời hạn 3 năm nhưng với điều kiện phải bảo quản trong nhiệt độ phòng lý tưởng. Ở nước ta, vào mùa nóng nhiệt độ phòng luôn cao hơn mức độ cho phép vì vậy nhiều loại kem chưa đến hạn mà đã đổi màu, bốc mùi khó chịu. Làn da sẽ có những phản ứng không lường tới. Lời khuyên cho bạn: Nên dũng cảm vứt bỏ sản phẩm quá date, có màu và mùi khác thường.

