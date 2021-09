7 lợi ích tuyệt vời cho sức khoẻ từ quả dứa

Dứa có thể có đặc tính chống viêm nên là một lựa chọn tốt cho những người mắc các bệnh như viêm khớp.

Dứa chứa bộ đôi vitamin C và bromelain có khả năng chống viêm, vì vậy nó có thể làm giảm các triệu chứng sưng, cứng và đau do viêm khớp.

6. Ăn nhiều dứa giúp chống lão hóa da

Bạn không thể ngừng lão hóa, nhưng bạn có thể thay đổi mức độ ảnh hưởng của lão hóa tới làn da của mình. Cùng với vai trò quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch, vitamin C cũng có thể bảo vệ da chống lão hóa bằng cách hạn chế tổn thương do tiếp xúc với tia cực tím. Vitamin C kích thích tổng hợp collagen và cung cấp khả năng bảo vệ chống oxy hóa chống lại sự ảnh hưởng của tia UV, có thể giữ cho làn da của bạn săn chắc, ít nếp nhăn hơn và da ít khô do tuổi tác hơn".

7. Có thể bảo vệ sức khỏe não bộ

Bromelain chiết xuất từ thân dứa đã phân hủy các phân tử chọn lọc có liên quan đến bệnh Alzheimer. Điều này cho thấy một công dụng tiềm năng của enzyme trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh Alzheimer.

Bromelain có trong dứa có tác dụng ngăn ngừa bệnh Alzheimer.

Lưu ý khi ăn dứa

Lợi ích của việc ăn dứa nhiều hơn nguy cơ. Tuy nhiên, có những tình huống mà bạn có thể cần phải thận trọng.

Dứa có tính axit khá cao, vì vậy ăn nhiều dứa có thể khiến một số người bị trào ngược axit dạ dày không nên ăn nhiều dứa để tránh tình trạng bị ợ nóng sau khi ăn.

Vì dứa có nhiều chất xơ nên những người có vấn đề về tiêu hóa không nên ăn quá nhiều. Ăn một lượng lớn thực phẩm chứa chất xơ cũng có thể gây ra một số khó chịu về đường tiêu hóa, đặc biệt nếu chế độ ăn ít chất xơ thường được tiêu thụ.

Tương tác thuốc