7 lợi ích sức khỏe bất ngờ của đu đủ khô

Giúp giảm cân

Khi đu đủ được sấy khô, lượng glucose và fructose (đường tự nhiên của đu đủ) sẽ giảm xuống. Do đó, đu đủ sấy khô ít đường và ít calo hơn nên có tác dụng giảm cân. Ngoài ra, hiệu ứng no do hàm lượng chất xơ cao làm tăng thêm lợi ích giảm cân.

Tăng sinh lực cho cơ thể