7 lợi ích của quả ổi đối với trẻ em

Tăng cường hệ miễn dịch của trẻ



Quả ổi chứa một lượng lớn vitamin C. Hàm lượng vitamin C trong quả ổi còn nhiều hơn cả cam. Vitamin C rất quan trọng đối với chức năng miễn dịch, giúp tăng trưởng và tái tạo tế bào ở trẻ. Vitamin C còn ngăn ngừa các bệnh thường gặp ở trẻ như cảm cúm, cảm lạnh.

Giúp hệ thần kinh trẻ phát triển