7 lợi ích của mướp đắng đối với người bệnh gan

Nước ép mướp đắng giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Do đó, uống một ly nước ép mướp đắng mỗi ngày sẽ làm trẻ hóa các tế bào gan. Điều này góp phần cải thiện chức năng gan, giữ cho gan khỏe mạnh.

Điều trị gan to

Gan to là tình trạng kích thước gan lớn hơn bình thường, là dấu hiệu của nhiều bệnh lý liên quan đến gan như ung thư gan, béo phì, suy tim. Nước ép mướp đắng là lá chắn bảo vệ gan khỏi tác nhân gây ra bệnh gan to. Bên cạnh đó, mướp đắng còn giúp thải bỏ độc tố, thanh lọc máu, ngăn ngừa các tác nhân làm gan to.

Ngăn ngừa suy gan