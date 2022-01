7 loại thực phẩm hàng đầu cho mái tóc khỏe mạnh

Ổi là loại trái cây nhiệt đới, chứa nhiều vitamin C. Các chuyên gia nghiên cứu cho biết, ổi có thể bảo vệ và giúp tóc không bị gãy ngọn. Một cốc nước ép ổi có đến 377 miligam vitamin C. Đây cũng là mức thu nạp vitamin C tối thiểu mỗi ngày ở con người được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo.

Ngũ cốc

Các nhà nghiên cứu khoa học cho biết, nếu cơ thể được cung cấp quá ít sắt có thể dẫn đến rụng tóc. Chất dinh dưỡng này được tìm thấy nhiều ở trong ngũ cốc, mì ống, đậu nành, đậu lăng, thịt bò... Nhưng loại thực phẩm dễ chế biến nhất vẫn là ngũ cốc. Bữa sáng bằng ngũ cốc quả là một món ăn tuyệt vời đầy hương vị và năng lượng cho cơ thể.

Khoai lang