7 dưỡng chất người thường xuyên thức khuya cần bổ sung

Vitamin C

Chà là tươi, kiwi, dứa, đu đủ, mướp đắng, cà chua, rau diếp,… đều là những thực phẩm có hàm lượng vitamin C cao, có thể giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, giảm lão hóa tế bào sớm do thức khuya.

Anthocyanin