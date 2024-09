7 điều quan trọng cha mẹ không nên bỏ qua để nuôi dạy con trai thành người đàn ông tốt

Nếu có con trai bạn nhất định phải dạy con 7 điều này để chúng trở thành một người đàn ông đích thực. 1. Dạy con cách tôn trọng ý kiến của người khác Để con không trở thành kẻ ích kỷ và gia trưởng, bạn nên dạy con cách tôn trọng ý kiến của người khác. Thay vì thắc mắc hoặc cố gắng thay đổi ý kiến của người khác, đứa trẻ nên tiếp nhận ý kiến đó và xem xét kỹ càng.

Để con không trở thành kẻ ích kỷ và gia trưởng, bạn nên dạy con cách tôn trọng ý kiến của người khác. Ảnh minh họa 2. Dạy con thói quen vệ sinh



Các bé trai cần được dạy từ khi còn nhỏ về thói quen vệ sinh và làm đẹp cho mình. Đó không chỉ là ăn mặc đẹp, mà còn là vấn đề sức khỏe và những kỹ năng cần thiết để chăm sóc bản thân. Các chàng trai nên học cách sử dụng bàn là, đánh răng, làm tóc, bôi chất khử mùi, cắt móng tay và tắm rửa thường xuyên. Những người đàn ông không có thói quen làm đẹp cho bản thân có thể gặp các vấn đề trong các mối quan hệ và công việc. Hình thức kém gọn gàng của anh ta có thể gửi đến đối tác thông điệp rằng một công việc hoặc đối tác không đủ quan trọng, để anh ta nỗ lực có ngoại hình đẹp mắt. 3. Tôn trọng phụ nữ



Tôn trọng phụ nữ được coi là nét chuẩn mực của một người đàn ông lịch thiệp, thông minh và tử tế. Do đó, cha mẹ nên có phương pháp giáo dục trẻ đúng cách ngay từ khi còn nhỏ. Nếu ở trường hay trêu trọc và bắt nạt các bạn gái, cần dạy bảo cũng như thường xuyên trò chuyện và phân tích cho con trai nghe về quyền lợi, sự bình đẳng và lý do phải tôn trọng phụ nữ. 4. Giúp con trai có ý thức về những luật lệ



Người Nhật Bản có một câu nói như sau: "Tình yêu và quy tắc song hành với nhau, nó là gia sư tốt nhất cho cuộc đời mỗi người". Nếu lớn lên trong tình yêu thương, sự quan tâm, đùm bọc nhưng không có luật lệ, trẻ sẽ mất đi sự cân đối. Nếu một đứa trẻ không được giáo dục bằng các luật lệ, quy định sẽ rất dễ mắc lỗi sai trong cuộc sống. Bởi khi đó, trẻ không có sự ràng buộc, hành động theo bản năng. Vì vậy, ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ cần thiết lập các quy tắc để trẻ biết nể sợ. Trẻ phải hiểu được đâu là việc nên làm, đâu là việc tuyệt đối không được mắc lỗi. Những bé trai biết tôn trọng luật lệ và chịu trách nhiệm theo quy định sẽ hình thành tính tự giác, tự lập, có lí trí mạnh mẽ. Và trẻ thường có cơ hội thành công cao trong tương lai. 5. Cư xử lịch thiệp



Cử xử lịch thiệp được coi là bài học đầu tiên mà các bậc phụ huynh nên tập trung rèn luyện cho con trai từ lúc còn nhỏ. Việc dạy con cách cư xử đẹp xoay quanh các hành vi rất đời thường mà hàng ngày con có có thể thực hiện. Ví dụ thường xuyên sử dụng câu "Cảm ơn", "Có thể giúp con…" cho đến ngay cả việc ghi nhớ cách hành xử ăn uống, lối sống thường ngày. Những điều này tưởng chừng như đơn giản, nhỏ nhặt nhưng nếu như phụ huynh không kiên nhẫn nhắc nhở và giám sát trẻ thực hiện sẽ rất khó uốn nắn sau này. Ngoài ra, việc dạy trẻ từ nhỏ sẽ hình thành thói quen ghi sâu trong tiềm thức để đến lúc trưởng thành, trẻ vẫn sẽ giữ được điều đó trong cách đối xử với mọi người xung quanh.

Cử xử lịch thiệp được coi là bài học đầu tiên mà các bậc phụ huynh nên tập trung rèn luyện cho con trai từ lúc còn nhỏ. Ảnh minh họa 6. Dạy con cách bảo vệ bản thân



Trong vai trò cha mẹ, bạn nên chia sẻ với con khái niệm "tự chủ cơ thể" từ khi còn nhỏ. Cần cho con hiểu rằng con có quyền quyết định ai có thể chạm vào cơ thể của mình, ai thì không. Khi con lớn hơn, cha mẹ nên giải thích cho con hiểu rằng những bình phẩm và trò đùa không mong muốn hoặc không phù hợp về cơ thể, thân hình người khác không bao giờ là tốt. Nên chỉ cho con cách để xây dựng một cuộc trò chuyện đúng mực với người khác giới, đồng thời mô hình hóa một mối quan hệ lành mạnh. Kết quả nghiên cứu của Tạp chí Tâm lý học gia đình (Mỹ) cho thấy thanh thiếu niên được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình tích cực sẽ có kỹ năng giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ tốt hơn và ít có nguy cơ sử dụng bạo lực trong mối quan hệ, so với những người sinh trưởng trong môi trường gia đình không tốt. Cần nhấn mạnh với con tầm quan trọng của việc tôn trọng đối tác, dành thời gian và nỗ lực cho mối quan hệ, thể hiện sự đánh giá cao và xin lỗi khi bản thân mắc lỗi, sai lầm. 7. Dạy con trai biết thể hiện cảm xúc



Con trai cần được khóc khi không thể kiểm soát cảm xúc và cần có những cái ôm. Chẳng ai thấy dễ chịu khi kìm nén một điều gì đó chỉ vì nó không phải là hành động "ngầu" khi bộc lộ. Nếu con trai lớn lên trong một môi trường thiếu vắng những cái ôm, cái nắm tay, lời động viên, trẻ sẽ cho rằng hành động đó với người khác là điều kỳ cục. Trẻ sẽ xấu hổ khi thể hiện những cảm xúc thân mật. Và dĩ nhiên sẽ chẳng thể trở thành một người chồng và người cha biết chia sẻ, cảm thông trong cuộc sống sau này. Nghiên cứu được thực hiện bởi tạp chí sức khỏe Health Line cho biết: Bé trai và bé gái đều cần những cử chỉ thân mật và tiếp xúc cơ thể. Và ôm là cách chủ yếu để cha mẹ thể hiện sự quan tâm đến con cái. Theo GĐXH