7 điểm đến như bước ra từ truyện cổ tích

The Sea Of Stars, Maldives: Bãi biển bừng sáng trong đêm được tạo ra bởi thực vật phù du có khả năng phát quang sinh học Lingulodinium polyedrum, diễn ra ở bãi biển The Sea Of Stars, Maldives vào những tháng cuối mùa hè. Sinh vật này có rất nhiều trong nước và sự chuyển động của sóng khiến chúng phát sáng, tạo ra hiệu ứng lung linh như biển đầy sao. Du khách và người dân địa phương vẫn có thể bơi an toàn trong điều kiện lạ thường này. Ảnh: Refinery29.

Hồ Bled, Slovenia: Tọa lạc ở dãy Julian Alps, hồ Bled có từ kỷ băng hà. Bao quanh hồ là những dãy núi hùng vĩ và ở chính giữa có một hòn đảo tự nhiên với nhiều nhà thờ cổ đại. Hồ Bled có diện tích khoảng 145 ha. Đến hồ Bled vào mùa đông, du khách sẽ được ngắm khung cảnh tuyết trắng tuyệt đẹp. Đặc biệt, hồ nước sẽ đóng băng khoảng một tháng và du khách có thể đi bộ trên mặt hồ. Ảnh: Takeoffwithlove.