7 địa điểm rùng rợn thu hút du khách trên khắp thế giới

Niềm đam mê với những điều chưa biết đã thúc đẩy nhiều du khách đến các địa điểm rùng rợn trên thế giới. Đôi khi đó là một nơi cô đơn với quá khứ bạo lực hoặc rùng rợn, được cho là bị ám ảnh bởi linh hồn dày vò của những người đã khuất. Ở nơi khác, một hầm mộ yên tĩnh hoặc một mảnh đất tôn kính kêu gọi sự chú ý đến sự vô thường của cuộc sống.

Chính xác thì điều gì thu hút chúng ta đến với những nơi ma quái như vậy? Margee Kerr - một nhà xã hội học và là tác giả của "Scream: Chilling Adventures in the Science of Fear" - nói với The Washington Post: "Cảm giác kinh hoàng khi biết mình an toàn có thể mang đến một loại cảm giác hưng phấn và tự tin đặc biệt".

Bất kể nguồn gốc của chúng là gì, mỗi điểm đến này đều gây được tiếng vang về sự siêu nhiên hoặc kỳ lạ, thu hút sự theo dõi của những người thích phiêu lưu tò mò.

Nhiều quốc gia trên thế giới đang tổ chức lễ hội Halloween. Ảnh: NY Times.

Lâu đài Čachtice (Slovakia)

Theo Travel to Slovakia, tàn tích của tòa tháp "lâu đài bí ẩn trên dãy núi Karpaty" phía trên ngôi làng Čachtice ở miền Tây Slovakia từng là nơi ở của "nữ bá tước đẫm máu" Elizabeth Bátory.

Đây là một trong những lâu đài hoàng gia có ranh giới bảo vệ biên giới phía Tây của Vương quốc Hungary. Nó được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ 13 và được mở rộng vào thế kỷ 15.

Elizabeth Báthory nổi tiếng sống ở đây vào cuối thế kỷ 16-17. Vì lối sống sa đoạ của mình, bà được gọi là "nữ bá tước đẫm máu". Bà bị cáo buộc giết 600 cô gái rồi tắm bằng máu của họ để trẻ mãi không già.

Lâu đài Čachtice có liên kết không thể tách rời với Elizabeth Báthory khét tiếng, được gọi là "nữ bá tước đẫm máu". Ảnh: SME.

Nữ bá tước bị Paladin Thurzo ở Bytča kết án tù chung thân vào năm 1611 và mất vào năm 1614. Câu chuyện về "nữ bá tước đẫm máu" trở thành chủ đề của nhiều tác phẩm văn học hoặc sân khấu.

Lâu đài đã bị đốt cháy trong cuộc nổi dậy của Estates bởi những người lính Francis II Rákoczi và rơi vào tình trạng hư hỏng. Ngày nay, tàn tích đẹp như tranh vẽ của nó mang đến góc nhìn toàn cảnh thu hút.