7 đại học của Việt Nam lọt top 1.000 trường nhiều đóng góp nhất thế giới

Trong các cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng năm nay, nổi bật nhất là Đại học Western Sydney (Austrilia), Đại học Arizona State (Mỹ) và Đại học Western (Canada) - top 3 trường đứng đầu. Đại học Universiti Sains (Malaysia) ở vị trí thứ 4 - là đại diện của Đông Nam Á và châu Á có thứ hạng cao nhất trong THE Impact Rankings từ trước đến nay.

Riêng khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có 51 cơ sở giáo dục đại học nằm trong bảng xếp hạng này (tăng 26 trường so với năm 2021). Malaysia 23 cơ sở (tăng 4 cơ sở so với năm 2021). Indonesia 28 cơ sở (tăng 10 cơ sở so với 2021), Philippines 15 cơ sở (tăng 10 cơ sở so với năm 2021) và Campuchia 1 cơ sở.

Hà Cường