7 Bộ "mổ xẻ" đề xuất xin nhập khẩu 37 toa tàu hết hạn sử dụng của Nhật Bản

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc nhập khẩu và khai thác 37 toa xe tự hành DMU đã qua sử dụng của Nhật Bản, trong đó nêu rõ ý kiến từ các Bộ Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Trước đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đề xuất Thủ tướng xin được nhập khẩu về Việt Nam là các phương tiện giao thông đường sắt đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 65/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đường sắt. Đề xuất này được Văn phòng Chính phủ chuyển Bộ GTVT xem xét, cho ý kiến.

Trong văn bản báo cáo Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp theo đề xuất nói trên vượt thẩm quyền của Bộ GTVT theo quy định của pháp luật hiện hành.