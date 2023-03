‘65 - Trận chiến thời tiền sử’: Bom tấn khủng long của ‘phù thuỷ’ Sam Raimi

Sam Raimi được xem là người có phong cách làm phim độc đáo nhất Hollywood.

Cùng với sự hợp sức từ bộ óc táo bạo của Scott - Bryan, "65 - Trận chiến thời tiền sử" chính là trận chiến lý tưởng để cá tính của Sam Raimi thăng hoa. Và khán giả hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng về trận chiến sinh tồn được sắp xếp chặt chẽ và phóng đại cảm xúc bằng kỹ xảo, hình ảnh và âm thanh được thiết kế dành cho trải nghiệm tại rạp.

Adam Driver: Cái tên của chất lượng diễn xuất Oscar

Nếu những cái tên trên vẫn chưa khiến khán giả yên tâm, Adam Driver sẽ là át chủ bài giúp người xem an tâm tận hưởng toàn bộ cốt truyện. Với khả năng diễn xuất thiên biến vạn hóa khi có thể “cân” nhiều thể loại phim ảnh, Adam Driver hoàn toàn là một bảo chứng đáng để lựa chọn giúp các nhà làm phim truyền tải thông điệp, cảm xúc đến khán giả. Như cách anh đã làm với "Marriage Story", "The Last Duel", "Star Wars: The Force Awakens"...