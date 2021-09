6209 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 3 được xuất viện

Được biết, khi bắt đầu hoạt động, Bệnh viện Dã chiến số 3 được Sở Y tế TP.HCM phân công chức năng làm nơi thu dung ca nhiễm không triệu chứng (tầng 1). Tuy nhiên sau một thời gian do số ca nhiễm tại TP.HCM gia tăng, bệnh viện này được nâng lên thành nơi thu dung, điều trị bệnh nhân ở tầng 2 và 3 (có triệu chứng và dấu hiệu chuyển nặng) để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

