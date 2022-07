600.000 đồng/kg vải thiều Việt Nam ở Australia

Trong khi đó, tại Perth, hàng chục tấn vải U-Hồng (với tên thương mại tại Australia là Golden lychees - tên do Thương vụ đặt) đã được bán từ 2 tuần nay, do Công ty 4wayfreshs phối hợp với Công ty Rồng Đỏ phân phối. Do đặc tính phù hợp với đường biển, vải U-Hồng đã trở thành mặt hàng quen thuộc tại Perth và Adelaide, đặc biệt sau chương trình đấu giá từ thiện giúp trẻ em vùng trồng vải năm 2021 tại siêu thị MCQ- Thành phố Perth, bang Tây Australia.

Nhằm tăng cường quảng bá quả vải, Thương vụ Viêt Nam tại Australia đang tổ chức tuần lễ vải Việt Nam với nhiều hoạt động xúc tiến. Trong kế hoạch hành động, Thương vụ chủ trương hỗ trợ đưa nông sản chất lượng cao vào Australia với giá thành tương xứng.

Để thực hiện việc này, bên cạnh xây dựng thương hiệu quốc gia, việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu doanh nghiệp là đòn bẩy gắn trách nhiệm nhà phân phối với chất lượng sản phẩm.