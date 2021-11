60 tuổi vẫn ở nhà tập thể và cuộc sống nhiều thay đổi của NSƯT Chí Trung sau khi ly hôn

Nhiều năm trước, nhắc đến vợ chồng Chí Trung - Ngọc Huyền, khán giả sẽ nghĩ ngay đến một cặp đôi viên mãn, hạnh phúc. 6 năm yêu và 32 năm chung sống bên nhau, họ luôn là "cặp đôi vàng" trong mắt mọi người bởi sự gắn bó, sẻ chia, những hành động ngọt ngào, lãng mạn dành cho nhau.

Thế nên khi thông tin cặp đôi đã "đường ai nấy đi" được tiết lộ, ai nấy đều cảm thấy bất ngờ và tiếc nuối. Được biết, cặp đôi ly thân vào năm 2016 và chính thức ra toà vào năm 2018.

Tháng 2/2020, sau 2 năm ly hôn, Chí Trung lần đầu chia sẻ lý do dẫn đến sự đổ vỡ trong chương trình "Lời tự sự" của VTV. Anh nói: "Có lẽ, chúng tôi chia tay vì sự vô cảm đến dần dần sau quá trình sống quá dài với nhau, có thể là do sự gia trưởng của tôi lớn, có thể do tính lăng nhăng của tôi làm cho Ngọc Huyền không chịu nổi khi về già".

Còn về phía NSƯT Ngọc Huyền, cô chỉ nói ngắn gọn: "Tôi chọn cách im lặng cũng là cách để ồn ào về việc ly hôn của chúng tôi chấm dứt".

Lắm hôm nấu cơm mà nước mắt cứ chảy ra tự lúc nào