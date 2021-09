6 tựa phim sinh tồn cực hay ngoài 'Squid game' khiến tim bạn 'nhảy ra ngoài'

Battle Royale được vẽ bởi Masayuki Taguch dựa trên cốt truyện của Koushun Takami từng gây sốc cho hàng triệu độc giả khi lần đầu tiên được trình làng năm 2000. Nhân vật chính là Shuya Nanahara - học sinh cấp 3 bị vướng vào một cuộc tàn sát đẫm máu mà kẻ thù của cậu không ai khác chính là những người bạn cùng lớp.

5. Escape Room

Phim mở đầu bằng việc tập hợp 6 người chơi “xấu số” tại phòng chờ của Minos, một thương hiệu Escape Room nổi tiếng toàn cầu. Họ bao gồm cô nàng mọt sách nhút nhát Zoey, anh chàng nhân viên Ben trông có vẻ bẩn tính, cô nàng cựu binh Amanda, lão công nhân mỏ Mike, cậu game thủ vô tư Danny và anh chàng môi giới chứng khoán tự cao Jason. Tất cả bọn họ đến đây vì những lý do riêng nhưng tất cả đều được tổ chức Minos hứa hẹn giải thưởng 10,000 đô la nếu thắng cuộc.

6. As The Gods Will