6 tựa phim kinh dị 'tươi rói' trên Rotten Tomatoes: Chuyên gia khen nức nở, khán giả mê hết sức

Get Out: 98% tươi

Là tác phẩm vinh dự giành được tượng vàng Oscar danh giá cho hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất, không quá ngạc nhiên khi Get Out (tựa Việt: Trốn thoát) là một trong những phim kinh dị được lòng giới chuyên môn nhất mọi thời đại. Trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes, phim đạt 98% tươi từ gần 400 bài đánh giá - một con số đáng mơ ước với bất cứ tựa phim nào. Không chỉ thế, phim cũng đạt 86% điểm từ hơn 50.000 đánh giá của khán giả, chứng tỏ Get Out là một tác phẩm xuất sắc - dẫu là với giới phê bình hay khán giả đại chúng.

Get Out là phim ra mắt của nghệ sĩ hài Jordan Peele trong vai trò đạo diễn và mở ra chuỗi thành công ấn tượng của ông trên cương vị mới. Theo chân nhân vật chính Chris (Daniel Kaluuya) một dịp cuối tuần về ra mắt nhà bạn gái, Get Out bắt đầu như một bộ phim bí ẩn với những con người hành động kỳ quái, rồi dần dà chuyển sang một tác phẩm kinh dị tâm lý đích thực khi đột nhập vào những nỗi sợ sâu thẳm trong tâm trí con người. Mang thông điệp sâu sắc và thông minh nhắm thẳng vào các vấn nạn về phân biệt chủng tộc, Get Out đã vượt ra khỏi “bình cũ” thường thấy của thể loại kinh dị để mang tới trải nghiệm sợ hãi, tức giận, bàng hoàng và thỏa mãn, tất cả chỉ trong 104 phút phim.

Train to Busan: 94% tươi

Vốn nổi tiếng với những bộ phim kinh dị học đường, tuy nhiên Train to Busan (tựa Việt: Chuyến tàu sinh tử) - bộ phim lấy đề tài zombie mới là tác phẩm kinh dị được đánh giá cao bậc nhất của điện ảnh Hàn Quốc, mở đường cho kỷ nguyên mà dòng phim zombie trở nên vô cùng được yêu thích. Trên Rotten Tomatoes, Train to Busan được chấm 94% tươi từ 118 review chuyên gia, cùng với số điểm ngất ngưởng 89% từ trên 10.000 đánh giá của khán giả đại chúng.