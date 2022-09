6 trường hợp tử vong vì nhiễm Adenovirus: BS khuyến cáo dấu hiệu nhận biết và việc cần làm để phòng bệnh

Mới đây, Bệnh viện Nhi Trung ương đã đưa ra cảnh báo về số lượng trẻ nhập viện do mắc Adenovirus đang tăng cao. Theo thống kê của bệnh viện, chỉ tính đến ngày 12/9/2022, tổng số ca nhiễm Adenovirus được ghi nhận tại bệnh viện là 412 ca, nhiều hơn cả năm 2021 và tăng hơn 44,1% so với cùng kỳ, trong đó đã có 6 trường hợp bệnh nhi tử vong có nhiễm Adenovirus.



Trước thông tin này, nhiều phụ huynh cảm thấy vô cùng lo lắng khi chưa hiểu rõ adenovirus có phải loại virus mới hay không, chúng thường gây bệnh gì và con đường truyền bệnh như thế nào.



Dưới đây là những thông tin quan trọng nhất về adenovirus mà bố mẹ nên nắm rõ.



1. Adenovirus có thể gây bệnh gì?



Thực tế, adenovirus không phải là virus mới mà đã được phát hiện lần đầu vào năm 1953. Theo Cục Y tế dự phòng, bệnh do adenovirus lưu hành rộng rãi trên toàn thế giới. Ở vùng ôn đới, bệnh xảy ra trong suốt năm, nhưng tần số mắc cao hơn vào mùa xuân. Dịch viêm kết mạc xuất huyết do Adeno cũng đã xảy ra lần đầu ở Ghana năm 1969 và Indonesia năm 1970. Sau đó, đã có một số vụ dịch xuất hiện ở vùng nhiệt đới Châu Á, Châu Phi, Trung và Nam Mỹ...



Ở Việt Nam, bệnh do Adeno lưu hành rộng rãi ở nhiều nơi trong cả nước. Bệnh thường xảy ra tản phát trong suốt năm, có năm xảy ra dịch và tần số mắc bệnh thường tập trung vào những tháng xuân - hè nên rất dễ nhầm lẫn với bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút khác.

Số mắc trung bình năm của thời kỳ 1996-2000 ở Việt Nam là 17.486 với tỷ lệ 23/100.000 dân, không có tử vong.

Theo PGS.TS Lê Thị Hồng Hanh (Giám đốc Trung tâm Hô Hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương): Adenovirus chia làm 7 nhóm từ A-G trong đó có hơn 50 tuýp gây bệnh ở người và có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan trong cơ thể.

Trong đó, adenovirus thường gây viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), các bệnh lý ở đường tiêu hoá (tiêu chảy, nôn, buồn nôn,…), viêm bàng quang, viêm não màng não,…

2. Adenovirus lây truyền qua những con đường nào?

Cục Y tế Dự phòng cảnh báo, adenovirus có thể lây qua một số con đường sau:

- Bệnh lây truyền do tiếp xúc trực tiếp giữa người với người qua đường hô hấp.

- Có thể lây qua niêm mạc do bơi lội hoặc nguồn nước rửa bị ô nhiễm dịch tiết từ mắt, mũi hang, phân của bệnh nhân hoặc tiếp xúc gián tiếp qua đồ dùng của bệnh nhân bị nhiễm adenovirus.