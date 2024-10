6 trận động đất liên tiếp ở Kon Tum trong khoảng một giờ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Thượng tá Tống Văn Công, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Bắc Kạn về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.