6 thực phẩm giúp 'hút dầu' trong máu, giảm mỡ nội tạng được chuyên gia Nhật khuyên dùng

Các loại cá này đều rất giàu Omega-3 có thể cải thiện độ nhạy insulin và chống lại chứng viêm do mỡ nội tạng. Thêm vào đó, các loại cá béo còn cung cấp lượng lớn vitamin D giúp cải thiện hệ miễn dịch, điều chỉnh mật độ xương và làm hạ tổng lượng mỡ nội tạng trong cơ thể.

2. Trà xanh

Trà xanh luôn nằm trong tốp đầu những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhất là đối với sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu trên 40.530 người lớn Nhật Bản phát hiện ra: những người uống nhiều hơn 5 tách trà xanh mỗi ngày có nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim hay đột quỵ thấp hơn 36% và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 16% so với những người uống ít hơn một tách trà xanh mỗi ngày.

Chuyên gia tim mạch Nhật Bản Toshiro Iketani giải thích, chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong trà xanh, đặc biệt là Epigallocatechin gallate (EGCG) có thể giúp ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch, sự tích tụ mảng bám trong động mạch và giảm mỡ máu xấu.



Uống trà xanh hàng ngày là thói quen tốt, được lưu truyền như bí quyết trường thọ tại Nhật Bản (Ảnh minh họa)

Trà xanh còn chứa tanin, có thể cải thiện chuyển hóa chất béo, giảm béo, đồng thời cafein cũng có tác dụng đốt cháy chất béo. Phenol trong trà xanh còn có thể ức chế hiệu quả sự gia tăng huyết áp và lượng đường trong máu, đẩy nhanh trao đổi chất. Từ đó dẫn tới giảm mỡ thừa trong máu, mỡ nội tạng tốt hơn.

3. Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan có một công dụng đặc biệt mà ít ai biết đến, đó là giúp bạn giảm cân hiệu quả, đặc biệt là giảm vòng eo - nơi tập trung nhiều mỡ nội tạng. Bác sĩ Toshiro Iketani cũng nhấn mạnh rằng đậu Hà Lan tốt cho tim mạch, có tác dụng ngăn ngừa và giảm mỡ máu.