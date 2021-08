6 thứ có thể gây cháy, thiêu rụi xe máy của bạn nếu vẫn còn để trong cốp xe

32 phút trước Phim ảnh

Tại Liên hoan phim Cannes 2021, Apichatpong Weerasethakul trở lại với Memoria có sự tham gia của nữ minh tinh Tilda Swinton. Dù tác phẩm này không thể lặp lại được thành tích như Uncle Boonmee - Who can recall his past lives tại Cannes 2010, nhưng vẫn đủ làm giới mộ điệu thêm một lần nữa công nhận và thán phục với tài tăng của Apichatpong. Cùng lắng nghe chia sẻ của anh trong sự trở lại lần này.