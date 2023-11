6 thói quen xấu làm tổn thương dạ dày mà bạn cần tránh. Ảnh: Aboluowang

1. Ăn quá nhiều

Ăn uống không điều độ sẽ làm rối loạn nhịp bài tiết của dạ dày, làm suy yếu chức năng rào cản của niêm mạc dạ dày. Thường xuyên ăn quá nhiều có thể gây ra các vấn đề như chướng bụng, nhu động dạ dày chậm và làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày.

Lời khuyên: Mỗi bữa chỉ nên ăn đủ no khoảng 70%, không ăn quá no trong mỗi bữa, hoặc ăn sau khi đã no.