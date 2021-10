6 thói quen tiết lộ bạn uống nước không đúng cách

Tình trạng thừa nước xảy ra khi cơ thể hấp thụ nhiều nước hơn mức bài tiết ra ngoài và mức natri bình thường trong máu bị pha loãng. Một lượng nước quá lớn được dung nạp vào cơ thể sẽ trở thành gánh nặng cho thận, gây suy thận và có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa, thay đổi hành vi, tổn thương não, co giật hoặc hôn mê.

Nước lạnh có thể làm gia tăng viêm họng ở một số nhóm đối tượng; nước lạnh có thể làm giảm hoạt động của các tuyến tiết dịch, dẫn đến tình trạng khô, rát họng. Ngoài ra, nước lạnh còn làm các vi mạch máu trong dạ dày bị co thắt đột ngột, làm giảm chức năng tiêu hóa, dẫn đến các bệnh như đau bụng, tiêu chảy.

Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho rằng uống nước vừa phải sẽ tốt hơn cho cơ thể và làn da hơn so với nhóm uống thừa nước.

Trẻ sơ sinh dường như có nhiều nguy cơ bị quá tải nước do trọng lượng cơ thể còn nhỏ. Tình trạng này dễ gặp phải trong tháng đầu đời, khi trẻ bị cho uống quá nhiều nước trong khi cơ chế lọc của thận còn quá non nớt để bài tiết chất lỏng nhanh chóng như trẻ lớn hơn. Do đó, sữa mẹ hoặc sữa công thức vốn dĩ đã cung cấp tất cả các chất lỏng mà một em bé khỏe mạnh cần trong các ngày tháng đầu tiên của cuộc đời.

Bên cạnh đó, nhóm đối tượng cũng có thể đối mặt với nguy cơ nhiễm độc nước là những vận động viên chuyên nghiệp hoặc những người tập thể dục hơn 4 giờ một ngày. Khái niệm "quá tải nước" ở những nhóm đối tượng này cũng thường đi kèm với chứng hạ natri máu do tập thể dục. Sự dư thừa nước gây ra tình trạng đào thải quá mức muối khoáng dẫn đến mất cân bằng nước - điện giải sau đó.

Trong một số trường hợp khác, những người ăn kiêng sẽ có khuynh hướng uống một lượng nước dư thừa nhằm chiếm không gian trong dạ dày, giúp hạn chế cảm giác thèm ăn và kéo dài cảm giác no. Tuy nhiên, phương pháp này không bao giờ là cách ăn kiêng an toàn.

Để biết cơ thể có uống thừa nước hay không, bác sĩ cho hay với người uống thừa nước khi đi tiểu, nước tiểu có màu trong và đi tiểu nhiều lần trong ngày. Trong điều kiện đủ nước, cơ thể bài tiết nước tiểu có màu hơi vàng trong.

