6 thói quen đơn giản giúp bạn tiết kiệm hóa đơn tiền điện

Hóa đơn tiền điện của các gia đình thường tăng lên nhanh chóng khi vào mùa nóng. Và mọi người thường kêu than vì sao nó lại tăng 1 cách chóng mặt như thế, thay vì tìm cách giải quyết và khắc phục.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy chỉ cần thay đổi 1 số thói quen nhỏ cũng sẽ giúp tiền điện nhẹ nhàng hơn khi bước vào mùa nóng. Bạn có thể áp dụng ngay từ bây giờ vì thực sự rất đơn giản và hiệu quả.

1. Sử dụng quả bóng khi cho quần áo vào máy sấy

So với các thiết bị gia dụng khác, máy sấy tiêu tốn nhiều năng lượng nhất. Đó là lý do tại sao một số người muốn tiết kiệm sẽ dùng cách phơi đồ ngoài trời. Tuy nhiên, nếu điều đó là không thể với bạn vì sống ở chung cư không có ban công hoặc 1 vài lý do khác, bạn sẽ cần thêm một quả bóng nhỏ được làm bằng cao su để thả vào mẻ quần áo của mình. Bởi quả bóng tưởng chừng đơn giản này lại có hiệu quả là tách quần áo ra, giúp chúng khô nhanh hơn.