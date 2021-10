6 thí sinh ấn tượng nhất của ‘Rap Việt’ mùa 2: Toàn những tên tuổi ‘xịn xò’

Seachains

Chất giọng đặc biệt, phong cách ấn tượng, Seachains nhanh chóng tạo nên cơn sốt khi tham gia “Rap Việt” mùa 2. Các sáng tác của Seachains mang đậm phong cách hip hop, RnB hay trapsoul vui tươi rất bắt tai.

Một số sản phẩm của Seachains được đông đảo người hâm mộ yêu thích và giúp tên tuổi anh được biết đến nhiều hơn là Slow Down (2018), Mười Bốn Giờ Lăm (2019), Anh 17 (2020), I'm Alright (2020), Falling Down (Rơi) (2020),... Trong đó, riêng ca khúc Simple Love do chính Seachains là chủ nhân sáng tác kết hợp với Obito, Davis và Lena từng "làm mưa làm gió" giới trẻ một thời, đem về hơn 80 triệu lượt xem trên YouTube - một con số vô cùng ấn tượng.

Đến với “Rap Việt” mùa 2, Seachains nhận được sự đồng thuận của dàn HLV bởi cách thể hiện ấn tượng, mới lạ.

